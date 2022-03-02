الأرصاد الجوية تحذر من منخفض بارد لمدة يومين.. «متقلعش الشتوي»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من بتخفيف ملابسهم خلال الأيام الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بسبب المنخفض الحار القادم من الصحراء الشرقية، مطالبة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية مرة أخري، إذ ستشهد البلاد موجة باردة من الغد الخميس ولمدة ثلاث أيام.

منخفض بارد يمر على البلاد يومي الخميس والجمعة

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، انه بداية من غدا الخميس وحتى مساء الجمعة المقبلة، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب غرب أوروبا في طبقات الجو العليا، مما سيترتب عليه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال محافظات الوجه البحري، على أن تكون محملة بالأمطار الخفيفة التي لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

وأضافت «غانم»، فى تصريح لـ «الوطن»، أن المنخفض البارد سيتسبب في انخفاض درجات الحرارة بين 5 لـ7 درجات على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس معتدل نهار على القاهرة الكبري، وجنوب الوجه البحري، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، لتسجل درجة الحرارة ما بين 19-20 درجة مئوية، بينما يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتسجل درجة الحرارة 17 درجة مئوية.

انخفاض 7 درجات وأمطار خفيفة

وأشارت إلى تعرض البلاد لرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 60-70 كم في الساعة، وهى مثيرة للرمال والأتربة، وستكون متقطعة على معظم محافظات الجمهورية، كما يسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وستقل فترات سطوع الشمس.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من يوم السبت المقبل سنشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا جديدا في درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، إذ أنها تعتبر فترات التقلبات الجوية، بين نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، ليكون الطقس متغيرا بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.