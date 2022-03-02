أوكرانيا تجمع 270 مليون دولار من «سندات الحرب»

جمعت الحكومة الأوكرانية نحو 8.14 مليار هريفنيا أوكرانية (ما يعادل 270 مليون دولار)، من سندات الحرب التي أصدرتها أمس الثلاثاء، بعائد 11% لمدة عام واحد.

سندات لتلبية احتياجات الحرب

وقالت وزارة المالية الأوكرانية، في تغريدة على موقع «تويتر»: «ستُستخدم عائدات سندات الحرب لتلبية احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا ولضمان استمرار توفير الاحتياجات المالية للدولة في ظل الحرب»، وفقاً لـ«CNBC».

القيمة الأسمية للسند

وتبلغ القيمة الاسمية لسند الحرب الواحد 1000 هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل (33 دولارًا).

إصدار سندات لمدة شهرين

وأصدرت الحكومة الأوكرانية، أيضاً، سندات لمدة شهرين بعائد 10%، فيما جمعت ما قيمته 7 ملايين دولار أخرى.

عملية بيع السندات

وتجري عملية بيع السندات من خلال تجار من بينهم Citigroup وRaiffeisen Bank النمساوي وOTP Bank Nyrt في بودابست، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

اقرأ أيضًا أصدرتها مصر 1973 وأوكرانيا اليوم.. ماذا تعرف عن «سندات الحرب»؟

وسعت أوكرانيا لجمع الأموال من خلال طرق متعددة مع استمرار القتال وتوجه قافلة روسية نحو كييف.

محافظ عملات مشفرة

ونشر الحساب الرسمي للحكومة الأوكرانية على «تويتر»، السبت الماضي، عناوين لمحفظتي عملات مشفرة، إحداهما يقبل عملة البيتكوين فقط والآخر يقبل عملة الإثير، وفقاً لـ«CNBC».

جمع 10.2 مليون دولار من العملات المشفرة

وجذبت هذه المحافظ ما قيمته 10.2 مليون دولار من التشفير، وفقًا لبحث من شركة تحليلات «blockchain Elliptic»، بالإضافة إلى الملايين من العملات الرقمية التي جرى التبرع بها للمنظمات غير الحكومية الداعمة الجيش الأوكراني.

اقرأ أيضًا صندوق النقد: 3 مليارات دولار لدعم أوكرانيا..وبنك روسي يعتزم إشهار إفلاسه

وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية، أمس الثلاثاء، عن خطتها لجمع الأموال لتمويل مجهودها الحربي، من خلال الإعلان عن مزاد سندات جديدة.

وتقدم وزارة المالية الأوكرانية للمواطنين والشركات والمستثمرين الأجانب فرصة لدعم ميزانية البلاد من خلال الاستثمار في السندات الحكومية العسكرية، في وقت العدوان العسكري الروسي.