«الكهرباء» توقع عقدا بـ140 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة القناة

استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناه.

يتضمن العقد توريد وتركيب «2» خلية خط جهد 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز GIS.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 140 مليون جنيه المصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.