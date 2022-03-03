«الصحة» توضح طرق وقاية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واستعرضت طرق الوقاية من الفيروشس لكبار السن خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة به وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها إنه يجب الحرص على تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منهم لقاحات كورونا، لافتة إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس، وتعقيم اليدين.

وأكدت الوزارة في تقريرها أن الإجراءات الاحترازية أصبح الجزء الأساسي منها لقاحات كورونا التي تعمل على تخفيف شدة الأعراض حال الإصابة وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتة الى أن اللقاحات لا تعطي مناعة تصل الى 100% بل أنها تحمي بنسبة معينة.

لقاحات كورونا آمنة وفعالة

وأوضحت الوزارة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي لخوف والقلق من أخذ اللقاحات: «جميع اللقاحات متاحة وليس لقاح واحد فقط بل مختلف اللقاحات فى جميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، هناك توجيهات بالتوسعات فى عملية التطعيم للوصول إلى المستهدف وهو 70% بنهاية الربع الثانى من العام الجاري».

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وكشفت عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.