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السيسي يفتتح 6 محاور وطرق جديدة

كتب:

نرمين عفيفي
11:58 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من الافتتاحات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وهي «الطريق الدائري الأوسطي، كوبري ومحور المنصورية، تطوير كوبري ترسا، افتتاح تطوير محور المريوطية، وكوبري المريوطية، وتطوير طريق (الجيزة - الفيوم)».

افتتاح محور المريوطية

وتحدّث الرئيس السيسي، عن افتتاح محور المريوطية، قائلا: «كان نفسي نجيب محور المريوطية قبل التشييد وشكل الترعة، كان في مخلفات بتترمي في الترعة وحيوانات نافقة، وكانت حاجة لا تليق بالإنسان أو بمصر».

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بقلم نرمين عفيفي