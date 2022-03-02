السيسي: «كل واحد معاه قرشين بيبني بهم مساكن دون الحاجة لها»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب البناء العشوائي، قائلا: «أنا شايف إن كل واحد معاه قرشين يا دكتور مصطفى مدبولي بيبني حاجة، طب أنا بدعوكم كلكم بما فيكم الوزراء اللي موجودين دلوقتي، امشوا على الطريق الدائري دلوقتي وبصوا على حجم العمارات الموجودة والإشغال».

السيسي: نحتاج تغيير ثقافة البناء بدون حاجة

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات طرق وإسكان اليوم: «لو معاك قرشين بتبني 5 و6 أدوار هتسكن منهم دور والباقي لأ.. ليه؟ المبلغ ده لو أنت حطيته في البنك هيوفر لك عائد مناسب، لكن انت بتبني على الأرض الزراعية أو أرض مش بتاعتك وده مش هيجيب لك حاجة، لأن يبدو إن دي ثقافة عندنا، تبص تلاقي ناس بتبني دور ودورين وهو مش محتاجهم دلوقتي، لكن هيحتاجهم خلال 15 سنة لأبنائه، لازم إحنا كمواطنين وشعب نتجاوز الحتة دي».

وتابع الرئيس قائلا: «مش ممكن أبدا حجم المساكن اللي بشوفها على الدائري، ومفيش شباك راكب عشان اللي هيقول إنها ساكنة».