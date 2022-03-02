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السيسي عن مشروعات تطوير الطرق: أخذنا أراضٍ من الجيش بـ5 مليارات جنيه دون تعويض

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شريف سليمان
11:24 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشكلات الزحام في القاهرة، قائلا إنّ الدولة تنفذ العديد من المشروعات على الطرق، لتيسير حركة المرور وتخفيف الزحام، وتقليل نسب التلوث في الجو، متابعا: «بالمناسبة في أراضي كتير جدا كانت جوا وحدات للقوات المسلحة أخدناها ومعوضناهمش بحاجة، والكلام ده بسجله للجيش».

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأكمل الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية اليوم: «مثلا طريق السويس، من أول كوبري المشير أبو غزالة لحد كوبري الدائري، المسافة دي كلها سواء كانت أراضي قوات مسلحة أو أراضي الهيئة العربية للتصنيع من غير كلام، ممكن أقول إنها تساوي 4 أو 5 مليارات جنيه، ودول مدّفعوش وغيره وغيره، حتى محاور الأهرام، في منها اتاخد من وحدات عسكرية بالفعل».

مؤتمر COP27

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر في هذا العام، سيشهد عرض خطتنا لتخفيف حجم التلوث، في مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية والقطاعات الأخرى مثل البحيرات، متابعا: «بنجخز نفسنا لليوم ده بشكل يسجل قدرة الدولة والأداء وفهم البيئة».

 

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