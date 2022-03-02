السيسي عن مشروعات الطرق: «اللي اتعمل كتير أوي.. ولسه هنكمل»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه عندما تولى المسؤولية كانت كفاءة الطريق الدائري منخفضة، موضحًا: «فيه ناس كتير بيقولوا ليه الاهتمام بالطرق والتكاليف الكتير اللي بندفعها في الموضوع دا، ولما توليت المسؤولية كنا فتحنا مرحلة واحدة وهي الدائري الإقليمي وكان فاضل حوالي 350 كم مخلصوش.. وكملناهم».

جاء ذلك ضمن كلمة الرئيس، خلال افتتاحه عددا من المشروعات، من بينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط.

ورد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على حديث الرئيس قائلا: «أنهينا 350 كيلومتر بحلول عام 2018».

الرئيس: عملنا في 700 كيلو متر في القاهرة

وتابع رئيس الجمهورية حديثه قائلا: «دخلنا في الطريق الدائري الأوسطي، كل ده اتعمل في القاهرة، بنتكلم في حوالي 700 كم، يعني بنتكلم في محاور دائرية حول القاهرة حتى تخفف وتبقى طرق مناسبة للناس وتتحرك من طريق لآخر على المحاور دي بسهولة أكتر للتجارة والحياة اليومية».

وأردف: «وزارة النقل خدت مشروعات بتكلفة 1.6 تريليون جنيه، هي مش طرق كلها.. كامل الوزير هيتكلم عن طرق وزارة النقل، لكن فيه طرق تنفذها وزارة الإسكان، وطرق أخرى تنفذها القوات المسلحة».

السيسي عن المشروعات الجديدة: «لسه بنكمل كتير أوي ولسه بدري»

ووجه الرئيس حديثه للمواطنين عن الطرق والمحاور الجديدة، قائلا: «عاوزكم تتصوروا إن ده متعملش.. لا الدائري الإقليمي اتعمل ولا الدائري الأوسطي اتعمل.. بصراحة يا جماعة معدلات العمل غير مسبوقة، واللي حصل في مصر خلال السنوات الماضية عمل كبير أوي، لكن ده مش معناه إن العمل كبير يبقى نتوقف عنده، ولسه بنكمل كتير أوي ولسه بدري».