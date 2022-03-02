السيسي لـ منتقدي إنشاء المدن الجديدة: «اللي بيتعمل النهارده لو اتنفذ من 40 سنة كان هيفرق»

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انتقاد البعض لإنشاء المدن الجديدة، قائلا إنّ ما يُنفذ الآن على أرض الواقع من تخطيط عمراني، كان سيكون فارقا جدا لو تم تنفيذه منذ 40 سنة لمراعاة النمو السكاني.

حسابات الدولة في نمو السكان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية اليوم الأربعاء: «الناس قالت رايحين تصرفوا فلوس كتير جدا ملهاش لازمة، طيب عاوز أقولكم على حاجة، لو الكلام ده اتعمل من 40 سنة وكان في تخطيط عمراني عمل في حساباته النمو بتاع السكان، كان هيفرق، إحنا بنحاول نحل أزمة الطرق ونحسن جودة الحياة».

وتساءل الرئيس السيسي: «أحياء زي كرداسة وأبو النمرس والخصوص وغيرها فيهم 7 أو 8 ملايين شخص.. عايشين ازاي؟»، متابعا: «لو كنا مرتبين نفسنا من 40 سنة زي النهارده، وفي 20 ألف وحدة سكنية زي اللي بنعملهم، وتصوروا لو الدولة ساهمت وساعدت ودخلت مع القطاع الخاص في مشروعات، هيبقى في تنمية في الإسكان مخططة ومرتبة ومعمولة بالشكل زي بتاع دلوقتي».

تنفيذ مشروعات تحت الأرض

وأكد الرئيس السيسي، أنّ الدولة تنفذ هذه المشروعات لحل مسألة الأرقام الكبيرة التي تحدّثنا عنها، والتي تشبه تكلفة خط مترو أنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تنفذ هذا النوع من المشروعات، لأنها لا تملك ما يمكّنها من تنفيذها فوق الأرض.

العاصمة الإدارية الجديدة

وضرب الرئيس السيسي المثل بـ«العاصمة الإدارية الجديدة»، متسائلا: «هل محتاج أعمل مترو أنفاق فيها؟!، الإجابة لأ، والرسالة اللي عاوزين نوصلها للناس، إنّ الدولة لما بتنفذ المشروعات بأساليب العلم والتخطيط السليمة في أي منشآت بتعملها، بشكل يتلاءم مع متطلبات الحياة، ولو في مدرسة تتعمل، ولو في مستشفى بتتعمل، ولو في نادي اجتماعي بيتعمل، ولو في مناطق صناعية تخدم على الحي بنعمل، ولو مناطق حرفية تتعمل».