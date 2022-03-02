عاجل.. رئيس النواب: ختان الإناث «جناية مش جنحة» وعقوبات رادعة ضد التحرش

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية تهتم بحماية وتعزيز حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، مشيرا إلى أنه تم تغليظ عقوبة ختان الاناث، والقانون يتعامل معها باعتبارها جريمة جناية وليست جنحة، وأشار أيضا إلى أن مجلس النواب كان حريصا على وضع عقوبات رادعة لمواجهة جريمة التحرش وهي عقوبات مشددة ورادعة للمجرمين الذين يرتكبون هذه الجريمة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان تبني ملف حماية حقوق الانسان في جميع المجالات ويعمل على الارتقاء بمستوي المواطن و حل المشكلة السكانية، وذلك خلال جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمجلس النواب ويشارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيسة المجلس القومي للمرأ

رئيس «البرلمانيين العرب» يهدي جبالي درع المنتدي

وأهدى الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية درع المنتدى لمعالى المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربى الاسيوى للتنمية والسكان وذلك بمجلس النواب تقديرا للدور الهام والبارز للمجلس التشريعى لدعم قضايا التنمية والسكان .

ويشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،كان قد دعا إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الارتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها في ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.

تقرير التنمية البشرية في مصر

وقال خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية: إن تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عام 2021 جاء ليسجل برهاناً حقيقياً على جهود مصر الاصلاحية الشاملة والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الانسان المصري والارتقاء بجودة حياته في قلب عملية التنمية، مضيفاً أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة في إطار مواجهتها للزيادة السكانية.

وتتضمن فعاليات الجلسات للاجتماع السنوى البرلماني العربى الأسيوى والتى ستستمر حتى الخامسة من عصر اليوم ، ويتضمن جلسة عن دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وجلسة عن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية .