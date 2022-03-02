الروبل الروسي يواصل انهياره أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي

تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار اليوم، الأربعاء، مسجلًا أدنى مستوياته القياسية، بالتزامن مع استمرار إغلاق البورصة الروسية وتعثر النظام المالي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الدولة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسجل الروبل الروسي في تعاملات موسكو اليوم، 105.20 مقابل الدولار، أي أضعف بنحو 4%، فيما سجل 117.90 أمام اليورو لتكون نسبة التراجع 4.3%، بينما سجل 112 مقابل الدولار على منصة «EBS» للتداول الإلكتروني، ليستمر بذلك في الانهيار لليوم الثالث على التوالي، ولكنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوياته على الإطلاق إذ سجل 120 يوم الاثنين الماضي.

استمرار انخفاض الروبل الروسي أمام الدولار

وبدأ سعر الروبل الروسي في الانخفاض، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقها «بوتين» في أوكرانيا، فجر الخميس الماضي، ليفقد بذلك ثلث قيمته في تعاملات موسكو، وعالجت روسيا الأزمة التي تمر بها، عبر رفع أسعار الفائدة إلى 20% بشكل حاد، وطلبت الحكومة الروسية من الشركات تحويل 80% من عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية، حيث أوقف البنك المركزي الروسي تدخلاته في العملات الأجنبية بسبب العقوبات التي استهدفت احتياطيات الدولة.

ومع اتجاه الأسر والشركات في روسيا، لتحويل الروبل المتراجع إلى عملة أجنبية، رفعت البنوك أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، إذ يعرض بنك «سبيربنك»، أكبر مقرض في روسيا، دفع 4% على الودائع التي تصل إلى 1000 دولار، بينما يقدم «ألفا بنك» 8% على الودائع بالدولار لمدة ثلاثة أشهر.

رفع أسعار الفائدة في البنوك الروسية على الودائع بالعملات الأجنبية

وسيؤثر ضعف الروبل على مستويات المعيشة في روسيا ويشجع التضخم المرتفع بالفعل، ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات الغربية إلى نقص السلع والخدمات الأساسية مثل السيارات أو الرحلات الجوية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.