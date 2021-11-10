10 نصائح من الأرصاد لـ«قيادة السيارة في المطر» تجنبا لحوادث السير

قيادة السيارة في المطر، من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة المقبل على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، أهم النصائح لقائدي المركبات، أثناء قيادة السيارة في المطر، وفق نصائح هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في السطور التالية..

نصائح عند قيادة السيارة في المطر

إذا كنت مضطرا لركوب السيارة خلال تساقط الأمطار، فيجب اتباع الآتي:

- يجب متابعة النشرة اليومية الخاصة بالطقس، لمعرفة مواقيت المحددة لسقوط الأمطار، وتجنب تلك الأوقات قدر الإمكان، أما إذا كنت مضطر فيجب متابعة الآتي..

- يجب التأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالسيارة، ويجب التأكد من أنها مليئة بالماء.

- تجنب السير في منتصف الطريق خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة أثناء هطول المطر.

- يجب تغطية السيارة خلال الليل بغطاء من البلاستيك أو ووتر بروف، حتى لا تتعرض السيارة للبارومة، وأن يحميها من الصدأ فترة الأمطار.

- لا تقود السيارة بسرعة كبيرة أثناء هطول المطر الشديد.

- تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأن وجود الأمطار، قد تنزلق السيارة وتتسبب في حوادث.

- إذا كنت مضطرا لإغلاق نوافذ السيارة وتشغيل التكييف، فيجب أن يكون على درجة حرارة مناسبة، حتى تتخلص من بخار الماء الذي يتكون على الزجاج داخل السيارة ويعوق الرؤية.

- يجب استبدال إطارات السيارات كل فترة، خاصة إذا اختفت النقوش من الإطار، حتى لا تفقد السيطرة على المركبة.

- استخدم مصابيح الضباب أثناء السير خاصة إذا اضطررت إلى السير باكراً على الطرق السريعة.

- يجب اللجوء إلى أضواء الانتظار لتنبيه من خلفك أثناء السير في المطر الشديد فهو يساهم في تحديد مكان سيارتك في حالة كانت هناك صعوبة الرؤية بسبب المطر.