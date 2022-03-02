التعليم توضح موقف الطلاب الوافدين بامتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طرق التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 للطلاب الوافدين للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لجميع النوعيات والتخصصات «تجاري- زراعي- صناعي- فندقي- مزدوج- مهني»، التي من المقرر عقدها للطلاب المنتظمين بالمدارس السبت 21 مايو، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمد من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسليم صورة من جواز السفر للطلاب الوافدين معتمدة من المدرسة

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها، إنه بالنسبة للطلاب الوافدين ولظروف خارجة عن إرادتهم ولم يتمكنوا من إحضار شهادات ميلادهم يتم تسليم صورة من وثيقة السفر (جواز السفر) الخاصة بهم معتمدة ومختومة من المدرسة أو الإدارة التعليمية مع الاطلاع على أصل وثيقة السفر من قبل لجنة النظام والمراقبة.

«التعليم» لا يجوز عقد امتحانات بأقسام الشرطة.. وعقده بلجان تحت الحراسة

وحددت وزارة التربية والتعليم موقف طلاب الدبلومات الفنية المحبوسين في أقسام الشرطة، مشيرا إلى أنه يجوز تمكين الطالب من أداء الامتحان بخروجهم من محبسهم تحت حراسة الشرطة بلجانهم.

وأكدت وزارة التعليم أنه لا يجوز عقد امتحانات نظرية أو عمليــة بديوان أقسام ومراكزالشرطـــة ويتم خروجهم تحت الحراسة كباقي الطالب المحجوزين بالأقسام ويتم التنسيق بين الإدارات التعليمية وأقسام الشرطة ولجان السير لعقد الامتحان داخل مدارسهم.

«التعليم» الطالبات المتزوجات بالتعليم الفني يتقدمن للامتحان من الخارج

وبالنسبة للطالبات المتزوجات بالمدارس الفنية، قالت وزارة التعليم، إنه يحق للطالبات المتزوجات المنتظمات في المدارس الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات، أن يتقدمن لامتحان الدبلوم من الخارج علي نظام العمال في المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات في نفس العام الدراسي طبقاً لفتوي الشئون القانونية وفي حالة ثبوت زواجهن بالمستندات الرسمية الموثقة.