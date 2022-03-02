الجزار: الكثافة السكانية الصافية في القاهرة ضعف أكبر إقليم حضري بالعالم

قارن الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكثافة السكانية في إقليم القاهرة الكبرى بعدد من الأقاليم العالمية، موضحًا أن الكثافة في إقليم القاهرة الكبرى 11 ألف نسمة على الكيلو متر مربع، مقابل 2800 في مكسيكو سيتي، و5 آلاف نسمة في باريس، يعني القاهرة ضعف أقرب إقليم حضري لها في العالم.

الجزار: نتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: «وضعنا عدة مستهدفات، منها الانخفاض بالكثافة السكانية من 500 إلى 250 شخص للفدان ككثافة صافية، من خلال التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخلخلة العمران القائم».

نستهدف تقليل نسبة البناء من 70% إلى 50%

وتابع قائلا: «نستهدف تقليل الاستعمالات غير السكنية إلى 20% و25% بدلا من 30% إلى 35%، وتقليل نسبة البناء من 70% إلى 50%، ورفع نسبة الطرق من 20% إلى 30%».

وأكد الجزار أن هذه الإجراءات متسقة في حزمة متكاملة بحيث لا يمكن الالتزام بحزمة منها وترك الأخرى، لأن هذا الأمر لن يؤدي إلى حل المشكلة.