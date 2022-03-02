الغرف التجارية: تكثيف متابعة السوق ورصد السلع استعدادًا لشهر رمضان

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية زيادة متابعة الحركة التجارية بالسوق ، ورصد مدى توافر السلع في المناطق المختلفة وتنوعها ، خاصة السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال ترأسُه جلسة عاجلة لأعضاء هيئة مكتب غرفة القاهرة" أحمد الوسيمي نائب أول ، وسامح زكي نائب ثان واللواء صلاح العبد أمين الصندوق ، وأشرف الشيمي السكرتير العام " والجهاز التنفيذي للغرفة، وذلك أمس الثلاثاء لمناقشة مدى توافر السلع ، وآخر المستجدات بالسوق ، وبعض الموضوعات الأخرى.

وأشار "العربي" إلى حرص القيادة السياسية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة ، وأن الرئيس يؤكد بشدة على ضرورة السعي لضبط السوق وتكاتف كافة الجهات من أجل زيادة معروض السلع في المحافظات المختلفة ، وهو ما نسعى إليه بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بدور الدولة في توافر معروض السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي على مدار السبع سنوات الماضية ، حيث لم تظهر أي مشكلة بالسوق ، وهو ما يحسب للدولة ولأبنائها المخلصين الذين دائمًا ينظرون إلى المصلحة العامة.

وشدّد "العربي" على ضرورة زيادة متابعة هيئة مكتب الغرفة للشعب التجارية في الأنشطة المختلفة ورصد حالة السوق ، ورفع تقرير مفصل يوميًا عن سير الحركة التجارية ؛ حتى يتسنى لنا تحديد أي مستجدات قد تطرأ على السوق وأسبابها فيما يتعلق بكافة السلع ، والسلع الأساسية بصفة خاصة.

ونوه "العربي" إلى أن قرب دخول شهر رمضان المبارك يحتم علينا تكثيف الجهود في متابعة السوق والاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم - أعاده الله على بلدنا وشعبها بالخير واليمن والبركات - والسعي إلى زيادة معروض كافة السلع وتنوعها على مستوى مناطق المحافظات المختلفة.