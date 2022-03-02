محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ15 قرية

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ15 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز «كفر الشيخ، فوه، سيدى سالم، دسوق، الحامول، الرياض، بيلا».

القرى الـ15

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن القرى التي جرى اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها، هي: «رزقة الشناوي، القرضا، الكفر الجديد، البخانيس، كفر المنشى البحري، كفر الحمراوى التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، قرى منية الأشراف، عربان التابعة لمركز فوه، الصالحات التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم، العجوزين، الشون، عبد الرحمن التابعة لمركز ومدينة دسوق، الكفر الشرقي، التابعة لمركز ومدينة الحامول».

كما جرى اعتماد المخططات التفصيلية لقرية البرية، التابعة لمركز ومدينة الرياض، وقرية الناصرية التابعة لمركز ومدينة بيلا.

وأضاف «نور الدين» أنه جرى اعتماد تحديث المخططات التفصيلية، تفعيلاً لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

ضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تحديث المخططات التفصيلية، للمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأشار إلى أنه جرى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.