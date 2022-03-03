حظك اليوم مولود الثور الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الثور، بأنه صاحب شخصية قوية، تساعده في تحديد خطوات مستقبله، كما أنه واثق جدا من نفسه ومن قراراته، لهذا يرفض مناقشة قرارته مع الآخرين أو حتى التراجع عنها.

كما يتميز مولود الثور، بقدراته على مواجهة أي صعوبات أو تحديات قد تواجهه، كما يستطيع تحمل أي مسئولية تسند إليه، وهو شخص ناجح على الصعيد المهني، وقيادي بارع، ما يجعله متميزا في دائرة عمله، وكثيرا ما يصل إلى منصب قيادي كبير في سن صغيرة.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد لك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر الجديد موجود اليوم في منزلك الحادي عشر، ما يساعدك في الحصول على الدعم الكامل من جانب الأصدقاء وزملائك في العمل، كما يجذب إليك اهتمام رؤسائك في العمل وهذا ما يساعدك على تنفيذ خططك الخاصة بالمستقبل، ما يجعلك تحقق النجاح على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الثور بضرورة التروي في قرارتك اليوم، خاصة بعد تعرضك للكثير من الضغوط، واقتران القمر الجديد اليوم مع نبتون يساعدك كثيرا اليوم في تحقيق التطور الإيجابي مع شريك حياتك، ولهذا يجب أن تقوم بالمبادرات المناسبة التي تساعدك على تحقيق السعادة في حياتك العاطفية.