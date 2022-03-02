أسبوع على حرب روسيا وأوكرانيا.. ضحايا ولاجئون وحصار عنيف لكييف

بحلول اليوم الأربعاء، يكون قد مرّ أسبوعا على حرب روسيا وأوكرانيا، التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين الأوكرانيين، بخلاف عدد من الجنود الروس، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على كييف، لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى نزع السلاح الأوكراني.

تسلسل زمني لـ حرب روسيا وأوكرانيا

فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة مصورة إطلاق العملية العسكرية على أوكرانيا، وما إن انتهى من كلمته، أغارت طائرات سلاح الجو الروسي على المدن الأوكرانية، وتوالت الأنباء عن قصف عنيف لا يتوقف على المئات من المناطق الحيوية.

عقوبات على موسكو وسيطرة على مطار أوكراني

منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، بدأت العديد من دول العالم فرض عقوبات على موسكو، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، إذ كانت بريطانيا أول دولة تصدر قرارا بحظر الطيران الروسي من التحليق في أجوائها، قبل أن تفصيل ساعات قليلة، بين قرار لندن وسيطرة عناصر الجيش الروسي على مطار جوستوميل، وهو أحد أهم المطارات العسكرية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، لتبدأ رحلة نزوح المواطنين الأوكرانيين والمقيمين الأجانب، نحو الحدود الرومانية والبولندية والسلوفاكية، هربا من جحيم الحرب.

قصف مكثف للمدن وضرب البنية التحتية العسكرية

بحلول يوم السبت شنت الطائرات الروسية قصف مكثف على عدد من المدن الأوكرانية وأخرجت البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني عن الخدمة، بينما بدأت الدفاعات الجوية للجيش الأوكراني في صد الهجمات، وأسقطت عدد من الطائرات الروسية.

استهداف ثاني أكبر المدن وعقوبة للبنوك

استمرت قوات الجيش الروسي، في عمليات القصف العنيف والمكثف منذ بزوغ شمس يوم الأحد، واستهدفت مدينة خاركيف، والتي تعد ثاني أكبر وأهم المدن الأوكرانية والعاصمة السابقة في الثلاثينيات، وتزامنا مع حرب روسيا وأوكرانيا، قررت الولايات المتحدة وعدد من الدول استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت» البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.

مفاوضات على الحدود البيلاروسية

انطلقت يوم الإثنين الماضي، المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على الحدود البيلاروسية، بعد احتدام الأزمة بين الجارتين، وانتهت الجولة الأولى دون التوصل إلى اتفاق، على أمل انعقاد جلسة ثانية بين الجانبين.

حشد لاقتحام كييف وسط مقاومة قوية

بدأت عناصر الجيش الروسي في حشد قواتها البشرية والعسكرية، فجر يوم أمس الثلاثاء، على مشارف العاصمة كييف، تمهيدا لاقتحامها والسيطرة عليها، فيما يبدي الجيش الأوكراني مقاومة كبيرة للحيلولة دون سقوط المدينة.

جاهزية روسية للمفاوضات واستهداف مدينة أوكرانية جديدة

في آخر تطور لـ حرب روسيا وأوكرانيا، فقد أعلن الكرملين أنّ الوفد الروسي جاهزا للمفاوضات، إلاّ أنّه لا يتوقع حضور الوفد الأوكراني، مشيرا إلى أنّ المفاوضات لن يتم إلغاؤها، بل يمكن أن تؤجل إلى وقت لاحق، وتستهدف القوات الروسية اليوم مدينة لفيف بالقصف الجوي، بينما تدوي صافرات الإنذار في أنحاء المدينة.