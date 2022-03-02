تفاصيل مقتل سيدة وشاب بالرصاص في المرج: والد المجني عليها وراء الواقعة  

كشفت التحريات في واقعة العثور علي جثتي سيدة وشاب مجهولة الهوية داخل منزلين بمنطقة المرج بأن والد السيدة وراء ارتكاب الواقعة بسبب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليهما ، وأضافت التحريات بأن ابنه المتهم تدعي سماح في العقد الثالث من العمر وكانت علي علاقة بشاب يقيم في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها ، وأوضحت التحريات بأن المتهم ضبط الاثنين في وضع مخل يوم الواقعة ، وذهب واحضر سلاح ناري والذي استخدمه في الواقعة ، ودخل علي ابنته في شقة بالطابق الأرضي وأطلق عليها عده أعيرة نارية حتي تأكد من وفاتها ، ثم ذهب المتهم الي منزل العشيق في شقه بالطابق الأرضي في المنزل المجاور لمنزل الضحية الأولي وأطلق عليه عده طلقات حتي لفظ أنفاسة الأخيرة وتمكن من الهرب.

وعقب تقنين الإجراءات وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تتبع خط سير المتهم وتم ضبطه ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بانه كان ينتقم لشرفة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بمقتل سيدة وشاب بالرصاص علي يد مجهول بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة سيدة في العقد الثالث من العمر وتدعي سماح داخل شقتها بالطابق الأرضي ، وبالفحص تبين انها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية ، وكشفت المعاينة انها مصابة بعده طلقات نارية في الصدر والبطن والرأس ، كما تبين العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل شقة بالطابق الأرضي في العقار المجاور لعقار المجني عليها ، وبالفحص تبين انه يرتدي كامل ملابس الداخلية والخارجية ، كما تبين بانه لا يحمل ايه مستندات تدل علي هويته ، وتم نقل الجثتين الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه ، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني ، وسرعة كشف هوية المجني عليه الثاني