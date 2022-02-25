تفاصيل مقتل سيدة على يد زوج ابنتها في منشأة القناطر.. دعوى خلع السبب

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل «حماته»، داخل منزلها بمنطقة منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات بدعوى تحريضها لزوجته، على ترك المنزل وإفساد حياتهما الزوجية بافتعال المشاكل بينهما بحسب رواية الزوج «المتهم» في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم منشأة القناطر وبالانتقال والفحص تبين أنها في نهاية العقد السادس من عمرها، وأن وراء جريمة القتل زوج ابنتها انتقاما منها بسبب تحريضها لابنتها على الطلاق وإقامة دعوى خلع ضده بسحب أقواله في تحريات النيابة.

قتلها وفر هاربا

وقال نجل الضحية في تحقيقات النيابة إنه شاهد الزوج المتهم يتسلل إلى خارج المنزل بعد ارتكاب جريمته وحاول استيقافه إلا أنه دفعه وفر هاربا، وشرحت زوجة المتهم تفاصيل الجريمة بعد أن وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وذكرت أنها على خلاف مع زوجها منذ عدة أشهر وعندما قررت أن تتخلص من تلك الزيجة لعدم قدرتها على التعايش مع زوجها لسوء سلوكه واستمراره في إهانتها وضربها فوجئت به يعتدي عليها ويقتل والدتها زاعمًا أنها السبب في المشاكل الزوجية بينهما.

ضبط المتهم

وتمكنت أجهزة الأمن في الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بفعلته بدعوى خلاف بينه وبين المجني عليها بحجة أنها كانت تحرض ابنتها على ترك المنزل وتفتعل المشاكل لتوقع بينه وبين زوجته.

وكان ابن المجني عليها تقدم ببلاغ اتهم فيه الزوج بقتل والدته بعد أن شاهده يتسلل تاركاً المنزل بعد أن أتم جريمته، وعندما حاول استيقافه تعدى المتهم عليه بالضرب وهرب ليتفاجأ الأخير عندما صعد لغرفة والدته أن المتهم قام بقتلها خنقاً أثناء نومها.