تفاصيل مقتل عامل على يد سيدة في بني سويف.. 7 طعنات ووجه مشوه

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل عامل بمنطقة ببا فى بني سويف، عقب العثور على جثته بمنطقة مهجورة بالقرب من منزله، وتبين من المعاينة الأولية، أن المجني عليه يدعى «س. ك»، 43 عاما، وعثر على جثته مسجاة على بطنها ومصابة بـ7 طعنات في البطن والصدر والعنق، كما تم تشويه الوجه.

مشادة في الهاتف

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المجنى عليه شوهد آخر مرة مع سيدة تدعى «ه. ح»، 34 عاما، أسرتها تقيم في قرية مجاورة لأسرة المتهم، وهي مقيمة في إمبابة بالجيزة، وتبين وجود خلافات بينهما، تطورت إلى مشادة في الهاتف بسبب خلافات شخصية.

وعقب ذلك، وفقا للتحريات، استقلت المتهمة القطار وتوجهت إلى مسكن المتهم، وقابلته ليلا لحل خلافهما الشخصي، لكن المجني عليه أهانها، فقامت المتهمة بإخراج سكين من حقيبتها، وأصابته بطعنة قاتلة في صدره، ثم انهالت عليه بالطعنات، واستقلت القطار وعادت إلى إمبابة.

العثور على جثة بها جروح طعنية

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف، العثور على جُثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وبها جروح طعنية بالجسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وأصل إقامتها في إحدى القرى بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، نظرا لوجود خلافات بينهما، وقيامها بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة القضية.