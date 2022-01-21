ابن عم شهيد الشهامة الجديد في المنوفية: «اتقتل غدر وهو بيفض خناقة»

أكد شفيق سمير، ابن عم المجني عليه حسين أبو حامد، شهيد الشهامة الجديد في المنوفية، والذي لقي مصرعه أثناء فض مشاجرة بين طرفين في قرية كفر ربيع، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، على أن المجني عليه قتل غدرا، وعندما سمع صوت إطلاق أعيرة نارية أمام سوبر ماركت، خرج لمعرفة ما يحدث ليتفاجئ بمشاجرة بين شباب في القرية في الشارع.

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«حاول يفض خناقة بالأسلحة النارية»

وأضاف ابن عم شهيد الشهامة الجديد بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجني عليه بعد مشاهدة المشاجرة بالأسلحة النارية، حاول فض المشاجرة، بالإمساك بالسلاح من يد المتهم، وعندها قام المتهم بإطلاق النار عليه في صدره، فحاول الأهالي إنقاذه، لكنه توفي متأثرا بالإصابة.

ابن عم القتيل يطالب بالقصاص العادل

وطالب ابن عم شهيد الشهامة الجديد في المنوفية، بالقصاص العادل من المتهمين في الواقعة، مؤكدا على أن المعلومات المتداولة، تشير إلى أن المتهمين لازالوا في سن الطفولة قانونا، مطالبا مجلس النواب بتعديل قانون الطفل لكي تتم محاسبة المخطئين على فعلتهم، ولا تتم الرأفة بهم، لأنهم تسببوا في انهيار أسرة كاملة، وصدمة لجميع المواطنين.

وأوضح، أن المجني عليه حسين أبو حامد، يبلغ من العمر 32 سنة، ومتزوج، وله من الأولاد اثنان، أكبرهما 3 أعوام، موضحا أن الفقيد كان يعمل باليومية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى المنوفية، ووصل إلى منزله يوم الجريمة متأخرا، وفتح السوبر ماركت، ثم بعدها حدثت الواقعة.