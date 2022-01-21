والد شهيد الشهامة بالمنوفية: «ابني اتقتل علشان جدع.. وعايز حقه»

قال محمد أبو حامد، والد الشاب «حسين»، شهيد الشهامة بالمنوفية، الذي لقي مصرعه أثناء فض مشاجرة بالأسلحة النارية أمام محل عمله بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا، إنه فوجئ بوجود صراخ في الشارع وعندما خرج من المنزل فوجئ بحديث الناس له، أن ابنه أصيب بطلق ناري أثناء منع مشاجرة بالأسلحة أمام السوبر ماركت الذي يملكه ابنه.

أطالب بالقصاص من القتلة

وأضاف والد شهيد الشهامة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد نقل ابنه بدقائق فوجئ بوفاته، قائلا: «المصيبة كبيرة، وربنا يرحمه ويصبرنا علي رحيله، وابني مات علشان شهم»، مطالبا بالقصاص من المتهمين بقتل ابنه، مضيفا أن ابنه لا يتدخل في المشاكل ولا يحتك بأي شخص.

ابني مات وترك طفلين لا يتعديان 3 سنوات

وأوضح والد القتيل، أن ابنه ترك بعد وفاته اثنين من الأبناء، لا يتعديان الثلاثة أعوام، مضيفا أن ابنه قد رجع قبل مقتله بعدة ساعات من عمله في إحدى الشركات ليستكمل العمل في «السوبر ماركت» التي حدثت أمامه جريمة القتل، مطالبا الجميع بالدعاء لابنه بالرحمة ولهم بالصبر على فراقه.

وشيع مساء أمس، أهالي قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، جثمان شهيد الشهامة في المنوفية، في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي، ورددوا هتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، كما انهارت أسرة الشاب وأصدقاؤه أثناء تشييع الجثمان.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على المتهمين بمقتل شهيد الشهامة الجديد في المنوفية، بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، وتوثيق كاميرات المراقبة في مكان الجريمة لتفاصيل الواقعة، وتباشر جهات التحقيق، التحقيقات في الواقعة وسماع أقوال الشهود.