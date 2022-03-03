حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3-03-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:31 ص | الخميس 03 مارس 2022
حظك اليوم
حظك اليوم من أكثر الأمور التي يبحث عنها الناس وتحظى باهتمامهم فهناك فئة كبيرة تتابع علم الأبراج والفلك لاقتناعهم بها والبعض الآخر من باب الاطلاع فقط، ورغم تحذيرات الأزهر وتحريمه لهذا العلم ولكن يظل له متابعيه من مختلف الأماكن والأطياف ويبحثون عن النجوم والكواكب وتأثيرها على حياة الإنسان، والأبراج الهوائية والمائية والترابية والنارية.
وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج، نستعرض حظك اليوم وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم الخميس 3-3-2022:
حظك اليوم برج الحمل 3-3-2022 على الصعيد المهني
يجب عليك الحذر اليوم، وتنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال لأبسط الأسباب ومهما كان الأمر كبيرا.
حظك اليوم برج الحمل 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
تستمر تحذيرات الفلك لمولود برج الحمل، فوجود القمر الجديد في منزل الصحة ينصحهم بأن يهتموا اليوم بسلامتهم، ويحذرهم من الحديث عن الأمور الشخصية لمن حولك.
حظك اليوم برج الثور 3-3-2022 على الصعيد المهني
تمر اليوم بأحداث جيدة تضفي لك، فوجود القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء والمديرين بالعمل.
حظك اليوم برج الثور 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
على المستوى العاطفي يخبر علم الفلك مواليد برج الثور بأنهم سيحققون تطور إيجابي اليوم ويقومون بمبادرات جيدة وذلك لاقتران القمر الجديد ونبتون اللذان يعملان على مساعدتك في ذلك.
حظك اليوم برج الجوزاء 3-3-2022 على الصعيد المهني
يقترن اليوم القمر بنبتون في وضع معاكس لذا عليك أن تتجنب التسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة وقبل تنفيذها.
حظك اليوم برج الجوزاء 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
تصاب اليوم وفقا ما يخبرك به الفلك، ا بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك وذلك نظرا لوجود القمر الجديد في وضع معاكس لذا يجب عليك الحذر.
حظك اليوم برج السرطان 3-3-2022 على الصعيد المهني
يوجد القمر الجديد في منزل الحظ مما يسهم في جعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك بأفكار مميزة تلقى استحسان من حولك.
حظك اليوم برج السرطان 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
اقتران القمر مع نبتون وتواجدهما في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف لمن حولك.
حظك اليوم برج الأسد 3-3-2022 على الصعيد المهني
من المتوقع أن يكون اليوم يوما هاما وتمضي فيه بطريقك الصحيح، حيث يوجد القمر الجديد في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية.
حظك اليوم برج الأسد 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
تمر اليوم باختبار صعب، حيث يقترن القمر مع نبتون بمنزلك الثامن مما يحتم عليك التمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.
حظك اليوم برج العذراء 3-3-2022 على الصعيد المهني
ابتعد عن العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين ويجب عليك الاستماع لهم.
حظك اليوم برج العذراء 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك بأن تلتزم الهدوء اليوم وتجنب الصوت العالي الذي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب.
حظك اليوم برج الميزان 3-3-2022 على الصعيد المهني
عليك أن تعيد تنظيم أعمالك اليوم، وذلك لاقتران القمر الجديد ونبتون في منزل العمل والصحة، كما تبدو أكثر استعدادا للعطاء والود مع من حولك في العمل.
حظك اليوم برج الميزان 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
يوم مميز لمواليد برج الميزان على المستوى العاطفي، حيث يتواجد عطارد في منزل الحب مما يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر، كما تظيم أفكارك ووقتك وطاقتك جيدا على مدار اليوم.
حظك اليوم برج العقرب 3-3-2022 على الصعيد المهني
القمر يساعدك اليوم في تحسين بعض الأمور على المستوى المهني، كما تلتقط الفرص وتبدو ملهما للآخرين.
حظك اليوم برج العقرب 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
يوجد القمر الجديد في منزل الحب وهذا ما يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من تحب وتعشق.
حظك اليوم برج القوس 3-3-2022 على الصعيد المهني
تحمل المسئولية اليوم ولا تعتمد على من حولك اكتفي بنفسك فقط، ولا تنتظر كثيرا ممن حولك أن يمدوك بشئ.
حظك اليوم برج القوس 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
عليك الحذر اليوم حيث يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس لذا تطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور حولك.
حظك اليوم برج الجدي 3-3-2022 على الصعيد المهني
وجود القمر الجديد في منزل العلاقات يجعل بداخلك بطاقة كبيرة للاختلاط ويساعدك على تحقيق الإنجازات.
حظك اليوم برج الجدي 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب وفق ما يخبرك به علم الفلك.
حظك اليوم برج الدلو 3-3-2022 على الصعيد المهني
عليك أن تدرس خطواتك وقراراتك جيدا قبل اتخاذها، واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك بطريقة جيدة.
حظك اليوم برج الدلو 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
يتواجد عطارد اليوم في برجك مما يمنحك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما ينعكس على الطرف الآخر ويجعله يقدرك.
حظك اليوم برج الحوت 3-3-2022 على الصعيد المهني
اقتران القمر الجديد مع نبتون بالنسبة لمواليد برج الحوت، يمدك وباليقظة والتألق والثقة، وتجد الدعم في كل مبادرة تقوم بها.
حظك اليوم برج الحوت 3-3-2022 على الصعيد العاطفي
تكون متألقا اليوم وتستطيع لفت الأنظار حيث تبدو مؤثرا في الجنس الآخر وترى تأثيرك في نظرات الإعجاب حولك.