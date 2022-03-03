حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 3-03-2022 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم من أكثر الأمور التي يبحث عنها الناس وتحظى باهتمامهم فهناك فئة كبيرة تتابع علم الأبراج والفلك لاقتناعهم بها والبعض الآخر من باب الاطلاع فقط، ورغم تحذيرات الأزهر وتحريمه لهذا العلم ولكن يظل له متابعيه من مختلف الأماكن والأطياف ويبحثون عن النجوم والكواكب وتأثيرها على حياة الإنسان، والأبراج الهوائية والمائية والترابية والنارية.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج، نستعرض حظك اليوم وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، اليوم الخميس 3-3-2022:

حظك اليوم برج الحمل 3-3-2022 على الصعيد المهني

يجب عليك الحذر اليوم، وتنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال لأبسط الأسباب ومهما كان الأمر كبيرا.

حظك اليوم برج الحمل 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

تستمر تحذيرات الفلك لمولود برج الحمل، فوجود القمر الجديد في منزل الصحة ينصحهم بأن يهتموا اليوم بسلامتهم، ويحذرهم من الحديث عن الأمور الشخصية لمن حولك.

حظك اليوم برج الثور 3-3-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم بأحداث جيدة تضفي لك، فوجود القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء والمديرين بالعمل.

حظك اليوم برج الثور 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

على المستوى العاطفي يخبر علم الفلك مواليد برج الثور بأنهم سيحققون تطور إيجابي اليوم ويقومون بمبادرات جيدة وذلك لاقتران القمر الجديد ونبتون اللذان يعملان على مساعدتك في ذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-3-2022 على الصعيد المهني

يقترن اليوم القمر بنبتون في وضع معاكس لذا عليك أن تتجنب التسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة وقبل تنفيذها.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

تصاب اليوم وفقا ما يخبرك به الفلك، ا بالضغوط والتشوش ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك وذلك نظرا لوجود القمر الجديد في وضع معاكس لذا يجب عليك الحذر.

حظك اليوم برج السرطان 3-3-2022 على الصعيد المهني

يوجد القمر الجديد في منزل الحظ مما يسهم في جعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك بأفكار مميزة تلقى استحسان من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون وتواجدهما في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر ود وتعاطف لمن حولك.

حظك اليوم برج الأسد 3-3-2022 على الصعيد المهني

من المتوقع أن يكون اليوم يوما هاما وتمضي فيه بطريقك الصحيح، حيث يوجد القمر الجديد في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية.

حظك اليوم برج الأسد 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

تمر اليوم باختبار صعب، حيث يقترن القمر مع نبتون بمنزلك الثامن مما يحتم عليك التمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.

حظك اليوم برج العذراء 3-3-2022 على الصعيد المهني

ابتعد عن العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين ويجب عليك الاستماع لهم.

حظك اليوم برج العذراء 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تلتزم الهدوء اليوم وتجنب الصوت العالي الذي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب.

حظك اليوم برج الميزان 3-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعيد تنظيم أعمالك اليوم، وذلك لاقتران القمر الجديد ونبتون في منزل العمل والصحة، كما تبدو أكثر استعدادا للعطاء والود مع من حولك في العمل.

حظك اليوم برج الميزان 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

يوم مميز لمواليد برج الميزان على المستوى العاطفي، حيث يتواجد عطارد في منزل الحب مما يمنحك مشاعر مشتعلة وتؤثر بحب في الطرف الآخر، كما تظيم أفكارك ووقتك وطاقتك جيدا على مدار اليوم.

حظك اليوم برج العقرب 3-3-2022 على الصعيد المهني

القمر يساعدك اليوم في تحسين بعض الأمور على المستوى المهني، كما تلتقط الفرص وتبدو ملهما للآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

يوجد القمر الجديد في منزل الحب وهذا ما يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من تحب وتعشق.

حظك اليوم برج القوس 3-3-2022 على الصعيد المهني

تحمل المسئولية اليوم ولا تعتمد على من حولك اكتفي بنفسك فقط، ولا تنتظر كثيرا ممن حولك أن يمدوك بشئ.

حظك اليوم برج القوس 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك الحذر اليوم حيث يتواجد القمر الجديد في وضع معاكس لذا تطالبك الأفلاك بالصبر ليومين حتى تتحسن الأمور حولك.

حظك اليوم برج الجدي 3-3-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر الجديد في منزل العلاقات يجعل بداخلك بطاقة كبيرة للاختلاط ويساعدك على تحقيق الإنجازات.

حظك اليوم برج الجدي 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية وقد تحقق تواصلا أفضل مع الأهل والأحباب وفق ما يخبرك به علم الفلك.

حظك اليوم برج الدلو 3-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تدرس خطواتك وقراراتك جيدا قبل اتخاذها، واهتم بتحديد ميزانية تلتزم بها وراجع مصروفاتك بطريقة جيدة.

حظك اليوم برج الدلو 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد عطارد اليوم في برجك مما يمنحك سحرا واستعدادا أكبر للعطاء والتفهم مما ينعكس على الطرف الآخر ويجعله يقدرك.

حظك اليوم برج الحوت 3-3-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر الجديد مع نبتون بالنسبة لمواليد برج الحوت، يمدك وباليقظة والتألق والثقة، وتجد الدعم في كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم برج الحوت 3-3-2022 على الصعيد العاطفي

تكون متألقا اليوم وتستطيع لفت الأنظار حيث تبدو مؤثرا في الجنس الآخر وترى تأثيرك في نظرات الإعجاب حولك.