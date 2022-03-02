مايفوتكش.. بشرى سارة لـ الأهلي وكواليس إنهاء مساعد «كيروش» لحياته

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت»، لقرائه ومتابعيه يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية، وأهم ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك والأندية المصرية.

تحدث مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة أيمن أشرف، مدافع الفريق، التي يعاني منها منذ فترة، وافتقده المارد الأحمر في عدد من المباريات ببطولتي الدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة المريخ السوداني، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إلى أن اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بالقلعة الحمراء.

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