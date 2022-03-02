مصدر: أيمن أشرف يشارك في تدريب الأهلي غدا قبل مواجهة المريخ

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن التطورات الأخيرة في إصابة أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، التي يعاني منها منذ فترة، وغاب بسببها عن العديد من المباريات الأخيرة للمارد الأحمر، في بطولتي الدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة فريق المريخ السوداني، التي من المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن أيمن أشرف جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال تدريب الأهلي غدا الخميس، ضمن استعدادات الفريق الأول، لمواجهة المريخ السوداني، التي تُقام مساء السبت المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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