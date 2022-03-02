أول تعليق من هاني شاكر على اختراق حساباته: «محاولة لتشويه صورتي»

تعرض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلى اختراق حساباته الرسمية على موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، ونشر المتسللون عدة منشورات وصفها «شاكر» بـ«المغرضة»، ورغم استعادته الحسابات مرة أخرى، إلا أنه أكد أنها محاولة لتشويه صورته أمام الرأي العام.

وكتب هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «للأسف الشديد، تم اختراق حسابي على فيس بوك وإنستجرام، وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي أمام الرأي العام».

اختراق حسابات هاني شاكر على «فيسبوك» و«إنستجرام»

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أنه استعاد حساباته مرة أخرى، قائلًا: «الحمدلله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة أخرى، وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل».

ويذكر أن واجه «شاكر»، عدة أزمات مع بعض مطربين المهرجانات خلال الفترة الماضية، منها اتهامات حمو بيكا، لأحد أعضاء مجلس النقابة، باستغلاله والتربح من وراءه بخلاف تلقي الرشاوى، ليرد عليها بأن مثل هذه الاتهامات محلها النيابة وليست وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة نقيب المهن الموسيقية مع عمر كمال

وبين الأزمات التي تعرض لها «شاكر»، إساءة الفنان عمر كمال له بكلام غير لائق خلال ظهوره في بث مباشر عبر صفحته على «فيسبوك»، خلال إحدى جولاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، ليتم إيقاف المطرب عن الغناء بقرار من مجلس النقابة.

ويتواجد عمر كمال حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة حسن شاكوش في إطار جولتهما الغنائية، ومن المقرر عودتهما إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، ويحاول عدد من الوسطاء إجراء جلسة التصالح بين «شاكر» و«كمال»، كي يتمكن الأخير من الغناء مجددًا.

ويعد قرار إيقاف عمر كمال عن الغناء، بمثابة قرار إداري لحين عودته إلى أرض الوطن والتحقيق معه، في الاتهامات المنسوبة إليه بالإساءة إلى نقيب المهن الموسيقية، خاصة أن تلك ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها المطرب لأزمات مع النقابة، وجرى إنذاره أكثر من مرة بسبب بعض التصرفات غير اللائقة.