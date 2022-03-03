سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-3-2022 في مصر

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي، الذي يعد من أغلى العملات في العالم، خاصة المستثمرين أو راغبي إرسال الحوالات أو المغتربين بالخارج، وفي إطار الاهتمام بمعرفة سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية وغيرها من البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل الدينار الكويتي سعر 51.59 للشراء، وسعر 52.04 للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك وفق الموقع الإلكتروني التابع للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسعر 49.65 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع في بنك مصر، كما سجل الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.97 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.61 جنيه للشراء، 51.92 جنيه للبيع وذلك مقابل الجنيه المصري.

كما سجل الدينار الكويتي في بنك SAIB اليوم نحو 51.68 جنيه للشراء، مقابل 52.03 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي سعر 49.74 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، كما سجل الدينار الكويتي سعر 51.59 للشراء، وسعر 52.04 جنيه في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء ببنك مصر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الريال السعودي نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، وسجل سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.174 جنيه للشراء في بنك المشرق، كما سجل الريال السعودي سعر 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.