سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر

الدينار الكويتي يحظى باهتمام الكثيرين وبحثهم يوميا، خاصة أنّه يعد من أغلى العملات في العالم، لذا يتطلع العديد من الأشخاص حول العالم إلى معرفة سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك المركزي والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 49.65 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، اليوم، نحو 47.45 جنيه للشراء، مقابل 52.01 جنيه للبيع، في كما سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 48.50 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

وكذلك سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في بنك SAIB اليوم نحو 51.68 جنيه للشراء، مقابل 52.03 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي سعر 49.74 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 51.60 جنيه للشراء، مقابل 52.06 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.65 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع وذلك مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار سعر 15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، كما سجل سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر الدولار الأمريكي سعر 15.74 للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، كما سجل الدولار سعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في المصرف المتحد.