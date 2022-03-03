درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3-3-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن تسجيل انخفاض كبير في درجات الحرارة، اليوم، على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة المحافظات التي تعدت فيها درجات الحرارة أكثر من 33 درجة بجنوب البلاد خلال الأيام السابقة، إذ تشهد انخفاضا ما بين 3-5 درجات.

ويسود طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والبحر الأحمر، والوجه البحري، في حين يسود طقس بارد على السواحل الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، منذ قليل، أن طقس اليوم الخميس يكون غائم جزئيا خلال ساعات النهار على جميع المحافظات، مع سقوط الأمطار الخفيفة، القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين تكون ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 18- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 25- 11

مطروح 17- 11

السلوم 16- 11

سيوة 17- 10

بورسعيد 19- 11

دمياط 19- 12

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 21- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 21- 11

نخل 19-04

نويبع 21-14

طابا 22- 13

كاترين 16- 03

الطور 20-11

شرم الشيخ 24-14

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 14

الفيوم 21- 10

بني سويف 20-10

المنيا 19-08

أسيوط 20- 08

سوهاج 22 -09

قنا 30- 10

الأقصر 21- 10

أسوان 30- 12

إدفو 29-12

أبو سمبل 28-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 30- 12

أبو رماد 28- 13

حلايب 29- 13

رأس حدربة 25-14