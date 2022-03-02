الإدارات التعليمية تبدأ حصر الطلاب المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

وجَّهت المديريات التعليمية بأنحاء الجمهورية جميع الإدارات بضرورة حصر الطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، للاستعداد لعقد الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الامتحانات تعقد بنفس المواصفات الفنية للترم الأول

وطالبت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جميع الإدارات التعليمية، بالتنبيه على جميع المدارس في الإدارات التعليمية بعقد امتحان لطلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر يقبله مدير المدرسة، ويعقد لهم الامتحانات في مقررات الفصل الدراسي الأول وبنفس المواصفات الفنية، وذلك استنادا إلى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2022.

موافاة شئون الطلاب بالبيانات المطلوبة

أما بالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وجّهت المديرية، بعمل حصر بالطلاب الذين لديهم أعذار مقبولة «السفر والمرض»، مع تقديم ما يثبت ذلك من مستندات السفر أو تقرير من التأمين الصحي، وموافاة شئون الطلاب البيانات المطلوبة التي تتمثل في اسم الطالب والمدرسة والعذر، سواء السفر أو المرض ورقم الهاتف المحمول الخاص بولي الأمر.

إجراءات وقائية مشددة في لجان الامتحانات

وأكد مصدر مسئول بالمديرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المرجح عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية 6 مارس الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير لجان الامتحانات وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

وأوضح أنه يجرى حالياً الاستعداد للامتحانات، وتجهيز اللجان، ومراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وفق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات.