الجامعات: التصحيح الإلكتروني ساهم في سرعة إعلان نتائج الامتحانات

انتظمت الدراسة في أسبوعها الثاني على التوالي، بعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، استمرار إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي لمختلف الشعب والفرق الدراسية والكليات، عبر المواقع الإلكترونية للكليات، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعات: التوسع في الاختبارات الإلكترونية ساهم في سعرة إعلان النتائج

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعديد من الكليات والفرق الدراسية والشعب، ويجري حالياً استكمال إعلان باقي نتائج الامتحانات، لافتا إلى أن نسب النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، متميزة جداً، مشيراً إلى أن غالبية الامتحانات جرى تصحيحها إلكترونيًا، منوهًا إلى أنّ التوسع في التصحيح الإلكتروني ساهم في سرعة إعلان نتائج الامتحانات.

الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد مشكلات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرب الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لافتا إلى أنه جرى تصحيحها إلكترونيا، مؤكداً أن نسب النجاح للامتحانات متميزة ولا توجد أي مشكلات، ولم يتم رصد أي شكاوى بشأن نتائج الامتحانات، لافتًا إلى أنّ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن .

98% نسبة النجاح للشعبة العربي والإنجليزي بتجارة عين شمس

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، موضحا أن نسبة النجاح بالفرقة الاولي «اللغة العربية»، سجلت 98 %، والفرقة الثانية 96%، والثالثة 97%، و«الرابعة - محاسبة»، 99%، والفرقة «الرابعة - إدارة عربي»، 99%، و«الفرقة الأولى شعبة الإنجليزية» 97%، والفرقة الثانية 97%، والثالثة 98%، والرابعة محاسبة 98% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 98%.