خطوات حساب استهلاك الشريحة الثالثة لفاتورة الكهرباء لشهر مارس 2022

بدأ مايقرب من 10 ملايين و11 ألف مشترك بشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، من أصحاب الاستهلاك للشريحة الثالثة بالعدادات التقليدية والقديمة، والتي يتراوح الاستهلاك بها ما بين 101 إلى 200 كيلو وات ساعة يوميا، في احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022، بعد إجراء عملية الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء بشركات التوزيع,

احتساب الاستهلاك الشهري لفاتورة مارس 2022

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر موقع الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات طبقا لـ أسعار الزيادة في الشرائح التي جرى تطبيقها على فاتورة الكهرباء، خلال شهر أغسطس الماضي للعام المالي 2021-2022، وهي:

أسعار شرائح الاستهلاك للشريحة الثالثة 2021-2022

- سعر الكيلو وات ساعة للشريحة الثالثة للقطاع المنزلي 77 قرشًا.

إضافة رسوم خدمة العملاء للشريحة الثالثة

تحتسب قيمة مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيها.

‏150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات ‏‎200 كيلو وات ساعة = 160 جنيها.

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات.

واشارت الشركة القابضة للكهرباء، إلى أنه بالنسبة للعداد مسبوق الدفع «أبو كارت» تخصم فرق شريحة 28 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد، عندما يصل المستهلك إلى الشريحة الثالثة - المنزلي، 101 كيلو وات/ ساعة.