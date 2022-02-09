12 نصيحة لتقليل قيمة فاتورة الكهرباء.. منها استخدام أجهزة موفرة للطاقة

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدّة إرشادات ونصائح للمستهلكين، لتوعيتهم بطرق الحد من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وما يترتب عليه من معاناة وشكاوى المستهلكين.

كيف تقلل قيمة فاتورة الكهرباء؟

وترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقراء من خدمات مستمرة، نصائح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتقليل قيمة استهلاك الكهرباء، وبالتالي قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وهي كما يلي:

- يجب عدم وضع أي أطعمة ساخنة داخل الثلاجة، والأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام، إذ إنّ وضعه ساخنا يزيد معدل استهلاك الكهرباء داخل الثلاجة.

- من الأفضل ترتيب الأطعمة داخل الفريزر إلى جانب بعضها البعض، تفاديا لإهدار غاز الفريون في الثلاجة، واستهلاك كهرباء أقل.

- بالنسبة للثلاجات التي تكوّن الثلج داخل الفريزر، فيجب المواظبة على إزالة الثلج المتراكم باستمرار، إذ إنّ وجوده يزيد معدل استهلاك الكهرباء داخل الثلاجة.

- عند تسخين الطعام يجب استخدام الميكروويف، الذي يستهلك طاقة أقل بسبب سرعته في عملية التسخين، ومن الأفضل عدم استخدام الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك طاقة ووقت أكبر في التسخين.

نصائح لتقليل استخدام الغسالة الأوتوماتيك للكهرباء

- بالنسبة لاستخدام الغسالة الأوتوماتيك، يفضل عدم تشغيل مؤشر المياه الساخنة إذا كنت لست في حاجة إليها، إذ يستهلك طاقة كبيرة أثناء عملية الغسيل.

- عند شراء غسالة الأطباق، يفضل استخدام تلك التي تحمل ملصق AAA، والتي تكون موفرة للطاقة.

- عند تشغيل غسالة الأطباق، يجب ضبط الحرارة على 40 مئوية فقط توفيرا للطاقة، وستكون لها نفس الكفاءة في النظافة، تفاديا لاستخدام معدلات أكبر من الكهرباء.

- يجب تشغيل مفتاح توفير الطاقة في غسالة الأطباق، حيث تتوقف قبل بدء عملية التجفيف، التي تستهلك طاقة أكبر، كما أنّه ليس هناك حاجة لسرعة تجفيف الأطباق.

- عند شراء السخان الكهربائي، احرص على أن يكون من الأنواع الجديدة الموفرة للطاقة عند الاستهلاك.

- يجب ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه في السخان الكهربائي على 60 درجة مئوية، كي لا يستهلك الجهاز طاقة أكبر.

- فضل ضبط الثرموستات عند درجة حرارة بين 50 لـ60 درجة مئوية.

- التأكد من فصل السخان بمجرد انتهاء عملية التسخين لتوفير الطاقة.