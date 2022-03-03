حظك اليوم برج الأسد الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مواليد برج الأسد بجاذبية كبيرة، فهم ملفتون للانتباه كثيرا أينما وجدوا، كما أنّهم يخطفون الأنظار إليهم بجمالهم وسحرهم وجاذبيتهم التي يتمتعون بها، إضافة إلى أناقتهم التي تبهر المحيطين بهم واختيارهم للألوان المتناسقة اللافتة للانتباه، وعلى المستوى الشخصي، فمولود برج الأسد يتمتع بثقة كبيرة في النفس، ما ينعكس على هدوئه ويضفي إليه جمالا، كما أنّ مولود برج الأسد شخص كريم وإيجابي يمتلك شخصية قوية وواضحة.

صفات برج الأسد

الطموح من الصفات التي تغلب على مواليد برج الأسد، فهم يحبون النجاح ويتطلعون إلى الوصول لأعلى المناصب على المستوى المهني، فهم أشخاص يعرفون ماذا يقدمون وما يريدون، ويعتمدون أسلوب الدبلوماسية في مختلف تصرفاتهم، ويمتازون بالشهامة والأخلاق العالية، كما أنّهم أشخاص متسامحون، ومخلصون، واجتماعيون ومحبون لغيرهم كثيرا.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

اليوم مميز على المستوى المادي بالنسبة لمواليد برج الأسد، وتقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك إنّ القمر الجديد موجود في منزل المدخرات، ما يجعلك قادرا على مناقشة أمور مهنية تسير بك في الطريح الصحيح، فضلا عن تنظيم الأمور المادية أيضا.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

حظك اليوم مواليد برج الأسد على المستوى العاطفي، ينصحك بأن تعبر عن مشاعرك لمن تحب كما تكتشف مشاعر جديدة خاصة مع اقتران القمر مع نبتون في منزلك الثامن، ما يجعل يومك مميزا وممتلئا بالصراحة.

صفات برج الأسد مع الأصدقاء

مولود برج الأسد يمكنه أن يكون صديقا مميزا، فهو شخص مخلص محبب خفيف الظل يساعد الضعفاء، ويحب أن ينفق على نفسه وعلى من حوله ولا يفكر في الأموال.