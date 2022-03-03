حظك اليوم برج العذراء الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات عديدة يمتكلها مواليد برج العذراء، أبرزها الصراحة والوضوح، ويكرهون الكذب، ويحبون التقرب من الصادقين فقط في حياتهم، كما أنهم يقدمون يد الدعم والمساندة للجميع.

وعلى المستوى المهني لديهم قدرة كبيرة على تحمل التعب والإرهاق، ويحبون الترتيب والنظام ويكرهون الفوضى، ولا يتقبلونها في مختلف جوانب حياتهم سواء في منزلهم أو مقر عملهم، كما أنهم أشخاص يتميزون بالفعل، لذا فإنهم يعتبرون من الشخصيات القوية، التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

ينصحك الفلك اليوم، وفق ما تقوله خبيرة الأبراج عبير فؤاد، بأن تبتعد عن العناد ولا تتمسك برأيك كثيرا، وعليك أن تستمع إلى الآخرين وتتعلم منهم.

حظك اليوم مولود برج العذراء عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على المستوى العاطفي، ينصحك بأن تلتزم الهدوء، ولا تفتعل المشاكل، وابتعد عن أن يكون صوتك عاليا عند المناقشة مع شريك حياتك أو محبوبتك حتى لا تزيد المشاكل.

مشاهير برج العذراء

مشاهير كثيرون ينتمون لبرج العذراء فعلى المستوى العربي، فإن الفنان والمطرب الكبير كاظم الساهر ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر، والفنان مصطفى فهمي والفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر، والفنانة رجاء الجداوي ولدت في 6 سبتمبر، وعلى المستوى العالمي تنتمي الممثلة الهندية كارينا كابور إلى برج العذراء والفنانة سلمى حايك والممثلة الأمريكية كاميرون دياز، والفنان مايكل جاسكون والممثلة الإيطالية صوفيا لورين.