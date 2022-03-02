حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يميل مولود برج العذراء لشراء الملابس كونه من الأشخاص المهووسين بالأزياء، وتجده ينفق أمواله بسخاء لشراء الجديد، فهو شخص يميل للموضة لذلك يحرص على التسوق بين الحين والآخر، كما يميل لشراء الإكسسوارات التي تتميز بالأناقة والعصرية.

وتقدم الوطن، في التقرير حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العذراء مهنيا واجتماعيا بأن القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك واهتم بحماية حقوقك وتمهل في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا قد تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر أو للتنصل من وعود ومسئوليات.. انتبه كي لا يُصاب الآخر بالاختناق.

صفات برج العذراء

طيّبة القلب، مثاليّة، حكيمة، ظريفة، حلّالة مشاكل تلك هي صفات سيدة برج العذراء، التي يعرف عنها أنها من أكثر الناس حباً لمساعدة الآخرين، فهي تمتلك قلباً صافياً يفرح بمساعدة الغير، لذا دائما ما تمد يد العون لمن حولها دون تفكير أو تردد.

كما أن سيدة العذراء تملك قلبا طيبًا يجعلها كريمة مع من حولها بتقديم مختلف الأشياء التي من الممكن أن تجعلهم فرحين، فهي مستعدة دائماً للتعاون في مساعدة الغير دون تفكير.