فحص 102 ألف طالب بمبادرة الكشف عن «فيروس سي» بمدارس البحيرة

أكد محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، استئناف العمل بمبادرة الكشف المبكر عن «فيروس سي» بين طلاب المدارس، التي يجري تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع بدء الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 2021/ 2022، مشيراً إلى أن الفحص يجري مجاناً للطلاب في الصف الأول الإعدادي بمدارس المحافظة، للعام الرابع على التوالي.

البحيرة ضمن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص

وأضاف محافظ البحيرة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن محافظة البحيرة ضمن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص، منذ انطلاق المبادرة، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الصحة، حيث تم فحص 102 ألف و440 طالباً وطالبه حتى الآن.

إحالة الحالات الإيجابية للجان الكبد بالتأمين الصحي

ويتضمن العمل بمبادرة الفحص المبكر للكشف عن «فيروس سي»، إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس، بواسطة الكواشف السريعة، ويتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

وأشاد «آمنة» بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة»، التي تهدف للقضاء على «فيروس سي»، والكشف عن الأمراض غير السارية، التي تُعد واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، محورها الأساسي هو المواطنين والاهتمام بصحتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ البحيرة يوجه بدعم مبادرة فحص الطلاب

وتعد المبادرة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتعديل خطة العمل الخاصة بمسح «فيروس سي»، لتشمل طلبة المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من الفيروسات الكبدية، كما وجه محافظ البحيرة بتوفير كافة سبل الدعم لمواصلة العمل داخل المدارس للكشف على الطلاب ضمن فعاليات المبادرة.