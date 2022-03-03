حظك اليوم برج الميزان الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يبدأ من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر، ويرمز له بـ«ميزان ذو كفتين»، بينهما ذراع، والكوكب المسيطر «فينوس»، والذي يتوافق مع الأبراج الهوائية والنارية، والصفة التي تميزه أنه نادرا ما يقول لا.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الميزان بضرورة تنظيم الأعمال بشكل جيد، وذلك لاقتران القمر الجديد، ونبتون في منزل العمل والصحة، لذا عليك أن تكون أكثر استعدادا للعطاء مع من حولك لكي تصل لأعلى المناصب في عملك وحياتك المهنية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب ينصحك بإعطاء مشاعر مميزة لمن تحب وتؤثر على الطرف الآخر، مما يجعلك تصل لعلاقة قوية مع أحبائك وتقضي أوقات سعيدة معهم، إذ أن اليوم مميز لمواليد برج الميزان وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان.

مواصفات برج الميزان

مولود برج الميزان مظهره أنيق أغلب الوقت، ويتسم بالذكاء الشديد في التعامل بمختلف أمور الحياة، كما أنه يتميز بالاتزان العاطفي في حياته.

ومن أبرز عيوب برج الميزان الكسل الشديد والمماطلة في مختلف أمور الحياة، فهو يكره أن يقوم بالأمور التي تتطلب مجهود كبير، مما يجعل من حوله يكرهون هذه الصفة.