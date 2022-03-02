الرئيس الأمريكي: هناك تأثير مدمر لعقوباتنا على روسيا

أفادت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن، قال إنه بحث مع الرئيس الأوكراني الدعم الأمريكي العسكري والإنساني لكييف، للتصدي للهجوم الروسي.

وأضاف بايدن: «هناك تأثير مدمر لعقوباتنا على روسيا»، بينما قالت نائبة الرئيس الأمريكي: «كل الخيارات مطروحة في التعامل مع روسيا».

مطالب بعزل البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي

وطالبت الحكومة الأوكرانية بعزل كل البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: «هناك 1000 متطوع من الخارج طلبوا الانضمام للقتال إلى جانبنا، وكييف جاهزة للتفاوض مع موسكو إلا أنها غير مستعدة لقبول شروط».