البيت الأبيض: تحركات أمريكية جديدة لمعاقبة بوتين

ألمحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، إلى وجود المزيد من الجهود الأمريكية لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عمليته العسكرية ضد أوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الضغط على الاقتصاد الروسي.

وأشادت «ساكي» خلال ظهورها على شبكة سي إن إن، بالوحدة العالمية، وكذلك مع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى بهدف محاسبة الرئيس بوتين، مستشهدة بخطوات العقوبات وغيرها من التحركات المعلنة.

ونقلت شبكة سي إن إن، عن ساكي قولها: «لقد انخفض الروبل، لقد أبقوا سوق الأسهم مغلقًا لأن ذلك كان مدمرًا للغاية، ونحن نشهد التأثيرات بالفعل»، مشيرة أيضًا إلى المساعدة العسكرية والأمنية لأوكرانيا، مؤكدة أن هناك المزيد في المستقبل لمواصلة الضغط على بوتين.

الضغط على بوتين

وفيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة تستهدف صادرات الوقود الروسية، قالت إن الولايات المتحدة تريد زيادة التأثير على الرئيس بوتين ومن حوله، لكنها أوضحت أن أولوية البيت الأبيض هي تقليل التأثير في الداخل.

وقالت ساكي عن جهود حظر صادرات النفط الروسية، إن ذلك ليس مطروحا على الطاولة، وما لا يريده الرئيس بايدن هو الإطاحة بأسواق النفط العالمية أو التأثير بشكل أكبر على الشعب الأمريكي مع ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، ومن الواضح أن الإعلان الذي صدر أمس للاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي هنا والقيام بذلك بطريقة موحدة ومنسقة مع المجتمع العالمي، هو محاولة لمعالجة ذلك، والتخفيف من التأثير.

القوات الأمريكية لن تتدخل في الأزمة الروسية الأوكرانية

وجددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض تعهد بايدن بعدم إرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، لكنها أشارت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لموسكو، وعندما سُئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة تنسق بشكل مباشر مع شركائها العسكريين الأوكرانيين، قالت إن هناك تبادلا استخباراتيا مطلقا، لكنها رفضت التعليق على ما إذا كان مسؤولون دفاعيون أمريكيون متورطين في خطط عسكرية لوقف القافلة الروسية الضخمة خارج كييف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة على اتصال منتظم ودائم مع القادة الأوكرانيين، ووصفت التقدم الروسي في المراكز المدنية بأنه محبط ومزعج ومرعب.