محافظ دمياط: إلغاء خط السير وتغليظ عقوبات مخالفات سيارات الأجرة

عقدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات ضبط العمل داخل مواقف سيارات الأجرة، والتزام السائقين بخطوط السير المقررة، حيث شددت على تطبيق توصيات اللجنة بزيادة الغرامات على سيارات الأجرة المخالفة لخطوط السير، المقررة من 400 جنيه إلى 1500 جنيه، وتفعيل عقوبة إلغاء خط سير السيارة في حال تكرار تلك المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة المواقف، الذي حضره اللواء محمد رأفت، سكرتير عام محافظة دمياط واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة المرور، إضافة إلى مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وإدارة المواقف، وعضو نقابة السائقين.

مناقشة اللوائح والقوانين المنظمة لمواقف الأجرة

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المُتعلقة باللوائح والقوانين المُنظمة لمنظومة مواقف سيارات الأجرة في محافظة دمياط، بهدف تحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بخطوط السير المقررة.

دمج خطوط سير سيارات الأجرة

وبحثت محافظ دمياط مقترحاً بدمج خطي سير «الشعراء - باب الحرس» و«باب الحرس - الحربي»، ليكون خطاً واحداً، يخدم قطاع طريق «الدكتور علي مصطفى مشرفة»، على الترعة الشرقاوية، يبدأ من «عزب النهضة» حتى موقف «الحطاب الجديد»، بالإضافة إلى استحداث خط سير جديد يخدم المنطقة من «عزب النهضة» حتى الشارع «الحربي»، وذلك للتيسير على المواطنين، نظراً لوجود منشآت حيوية وصحية بمنطقتي «باب الحرس والحربي».

ووجهت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، بالبدء في إجراءات التنفيذ، كما وجهت بتشكيل لجنة لتسعير تعريفة ركوب الخطوط المستحدثة، وتحديد خطوط السير لوضع ملصقات وأكواد على السيارات العاملة على خطوط السير الجديدة.

تخفيض أعداد السيارات على بعض خطوط السير

وشهد الاجتماع مناقشة مقترحاً آخر بتخفيض السيارات العاملة على بعض خطوط السير، لتشغيلها على خطوط جديدة، بما يحقق تغطية جميع المناطق وخدمة المواطنين، كما وافقت اللجنة على استحداث خط «سيرفيس 4»، بدايةً من شارع «صلاح سالم»، مروراً بالمحور، حتى أول طريق بورسعيد.

بحث مسارات خطوط الأجرة بمصيف رأس البر

واطلعت محافظ دمياط على مقترح مسارات خطوط سيارات الأجرة بمدينة رأس البر خلال صيف 2022، حيث وجهت بالبدء في جميع الإجراءات المطلوبة، وإتمام جميع الاستعدادات قبل موسم شم النسيم، كما أكدت على أن المحافظة بصدد إصدار قرار بحظر دخول سيارات رحلات اليوم الواحد المدينة، على أن يتم انتظارها بمنطقة الموقف العمومي بمدخل رأس البر.