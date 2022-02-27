شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في دمياط

أنهى شاب حياته شنقًا باستخدام «ملاية سرير» علقها بسقف غرفته، وذلك بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، إثر مروره بأزمة نفسية بسبب مشكلات عائلية.

بلاغ بالواقعة

وتلقت نقطة شرطة عزب النهضة بلاغا بالعثور على شاب أنهى حياته شنقًا بواسطة «ملاية سرير»، لمروره بأزمة نفسية.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتوفى كان يعاني من أزمة نفسية بسبب مشكلات عائلية، وكان ينام بمفرده فى غرفة أسفل منزله، وعُثر عليه صباح اليوم جثة هامدة معلقة فى سقف حجرته بواسطة ملاية سرير.

مشكلات عائلية

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمود صلاح الزيات، 22 سنة، نجار، وأنه تخلص من حياته بسبب مشكلات عائلية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

القبض على سائف أتوبيس

وفى سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، القبض على سائق أتوبيس تسبب فى دهس تروسيكل، ما أسفر عن مصرع قائده، وإصابة إحدى العاملات التى كانت متواجدة داخل الأتوبيس.

وشهد طريق «دمياط - بورسعيد»، حادث تصادم صباح اليوم، بين أتوبيس وتروسيكل، أمام سوق الجملة بشطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروع، دهس فيه أتوبيس، تروسيكل، ومصرع قائد الأخير، أمام سوق الجملة بمنطقة شطا على طريق «دمياط - بورسعيد».

وتبين أن الأتوبيس كان ينقل العمال من دمياط إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ودهس تروسيكل أثناء خروجه من سوق الجملة بمنطقة شطا، ما أسفر عن مصرع سائقه في الحال، ونقلت سيارة الإسعاف، الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.