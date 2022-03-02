التحفظ على 1400 كيلو دجاج بمجزر بدون ترخيص في دمياط

نُفذت بالأمس حملة مكبرة جاءت بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط ومديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري، تم خلالها المرور على عدد من المنشآت بنطاق المحافظة.

التحفظ على 1400 كيلو دجاج

نجحت الحملة في رصد مجزر يدار بدون ترخيص، وقيامه بتشغيل عمالة بدون وجود شهادات صحية لهم، فضلاً عن عدم تطبيقه للمعايير الصحية، حيث تم التحفظ على 1400 كيلو دجاج بالمجزر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات التى تم رصدها خلال الحملة.

رصد مخالفات بمنشآت برأس البر

كما أسفرت تلك الحملة عن رصد مخالفات بعدد 4 منشآت من مطاعم وأسواق تجارية بمدينة رأس البر، وذلك فيما يتعلق بإدارة محال بدون رخصة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت، هذا إلى جانب عدم تطبيق الاشتراطات المطلوبة، وعرض سلع غير مطابقة للمواصفات لحدوث تغيير في خواصها وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

يذكر أن مباحث التموين بدمياط، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، نفذت حملة مكبرة للتفتيش والرقابة على الأسواق والمخابز، والمحال التجارية، لمعرفة مدى التزام أصحابها ومديريها بالقرارات والقوانين التموينية.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 11.5 طن دجاج داخل شركة كبرى بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة؛ للتلاعب في استيكرات مدة الصلاحية وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية.