التموين تستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح.. الاحتياطي يكفي لنوفمبر المقبل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم القمح المقرر له نهاية شهر إبريل المقبل، سيجرى توريد نحو 5.5 مليون طن قمح من المزارعين لموسم 2022، ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة القمح، ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل، طبقا لما أكده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

إبريل المقبل.. بدء موسم توريد القمح

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام 5.5 مليون طن من القمح محلي من المزارعين خلال الموسم الذي يبدأ أواخر شهر إبريل المقبل، في محافظات الوجه القبلي، وبداية شهر مايو في محافظات الوجه البحري، مرجعة السبب إلى أن نسبة المساحات المنزرعة من القمح، بلغت ‏‏3.6 مليون فدان حتى الآن، وذلك طبقا لبيانات وزارة الزراعة، فضلا عن المساحات الجديدة لزراعة القمح في توشكى، وشرق العوينات.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لموسم توريد القمح من المزارعين، من خلال تجهيز وإعداد 450 نقطة لإستقبال الأقماح من المزارعين بالقرب من أماكن تجميع المحصول.

سعر توريد أردب القمح من المزارعين لصالح وزارة التموين

وكان مجلس الوزراء، أعلن سعر توريد أردب القمح، والذي بلغ 820 جنيها لموسم القمح الحالي 2022 بزيادة 100 جنيها عن العام الماضي 2021.

تجدر الإشارة إلى أن السعات التخزينية للقمح تبلغ 3.4 مليون طن، فضلا عن أن المشروع القومي للصوامع حافظ على الأٌقماح من الهدر والتلف لفترة تزيد عن عام ونصف، كما تستهدف وزارة التموين حاليا إنشاء 60 صومعة حقلية سعة كل واحدة 5 آلاف طن.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التموين نوعت مصادر استيراد القمح من عدة دول بخلاف دولتي روسيا وأوكرانيا، إذ أصبحت مصر تستورد القمح حاليا من عدة دول، منها «أستراليا، الولايات المتحدة، كندا، باراجواي، صربيا، ألمانيا، رومانيا، وفرنسا».