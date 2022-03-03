حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج العقرب من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر ورمز البرج هو العقرب أو النسر الطائر فوق السحاب والكوكب المسيطر هو المريخ وبلوتو، أما الحجر الكريم الخاص بالبرج هو الأوبال، ولون مواليد برج العقرب المفضل الأحمر والأسود أيضا، ويتوافق مع الأبراج الترابية والمائية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العقرب بضرورة تحسين الأمور على الصعيد المهني فالقمر يساعدك على ذلك، ما يجعلك تستغل الأمر لكي تلتقط الفرص وتستغلها أفضل استغلال لكي تبدو ملهمًا للآخرين، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب وهذا ما يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من تحب وتقضي أوقاتا سعيدة تجعلك تصنع ذكريات لا تنسي، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج العقرب

وأبرز نقاط ضعف مولود برج العقرب التحدي، ويتميز مولود البرج بالوفاء وقوة الإرادة فهو يستطيع أن يحقق أهدافه مهما كانت الصعوبات أو التحديات التي تواجهه، فهو يتميز بإرادة حديدية قوية تجعله يتخطى العقبات مهما كانت، كما أنه يتحكم في نفسه بدرجة مذهلة.

وأبرز عيوب مواليد البرج القسوة والرغبة في الانتقام من الغير فهو متعصب بدرجة كبيرة، ولديه عدد كبير من الشكوك التي لا يستطيع أن يتجاوزها تجاه كل شيء يدور حوله.