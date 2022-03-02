الصحة العالمية: «نقترب من أزمة إنسانية في أوكرانيا»
كتب:
سحر المكاوى
05:09 م | الأربعاء 02 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أوكرانيا تواجه نقصا في الأدوية الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.
وأضافت الصحة العالمية: «نقترب من أزمة إنسانية في أوكرانيا».
موجات كبيرة للاجئين
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأن أزمة أوكرانيا من الممكن أن تطول، وموجات كبيرة متوقعة للاجئين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: «قلقون جدا من تسليح الغرب لأوكرانيا وهذا شيء خطير للغاية».