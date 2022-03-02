أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أوكرانيا تواجه نقصا في الأدوية الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأضافت الصحة العالمية: «نقترب من أزمة إنسانية في أوكرانيا».

موجات كبيرة للاجئين

وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأن أزمة أوكرانيا من الممكن أن تطول، وموجات كبيرة متوقعة للاجئين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: «قلقون جدا من تسليح الغرب لأوكرانيا وهذا شيء خطير للغاية».