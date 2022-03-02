وفد روسي يتحرك إلى حدود «بولندا - بيلاروسيا» لبدء التفاوض مع أوكرانيا

تنعقد مساء اليوم، مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بشأن الحرب الدائرة بينهما، وتوجه الوفد الروسي، قبل قليل، إلى نقطة الالتقاء مع الوفد الأوكراني، لإجراء المفاوضات، ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية، مساء اليوم، على حدود بولندا - بيلاروسيا، وفقا لقناة «العربية».

انعقاد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مساء اليوم

وقال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، إن «مينسك» تبذل قصارى جهدها لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: «القوات المناهضة لبيلاروسيا تحاول جاهدة ربطنا بهذا الصراع»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» نقلا عن وكالة أنباء بيلاروسيا.

وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ألكسي أريستوفيتش، إن «كييف» ستؤكد على مواقفها خلال المفاوضات.

وبالتزامن مع المفاوضات المقرر انعقادها مساء اليوم، توقع مسؤولون غربيون أن تستمر الحرب الأوكرانية حتى عقدين كاملين، وهو ما ينذر بخسائر كبيرة.

وأرجع المسؤولون توقعاتهم بطول مدة الحرب إلى المقاومة الأوكرانية ضد القوات الروسية.

ووفقا لشبكة «سي بي إس» الأمريكية، رجح مسؤولون أمريكيون أن تكون الحرب الحالية طويلة الأمد، فيما أشار مصدر إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، تعتقد أن هذه الحرب قد تدوم 10 سنوات.

فيما أشار مشرعون أمريكيون بمبنى الكونجرس إلى أن الحرب على أوكرانيا قد تتراوح مدتها بين 10 سنوات، إلى 20 عاما.

روسيا تتمسك بنزع سلاح أوكرانيا

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن إقدامه على غزو أوكرانيا يستهدف درء المخاطر الأمنية المحدقة ببلاده، في ظل إصرار الغرب على إلحاق أوكرانيا بـ«الناتو».

وتتمسك روسيا بأن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح وذات موقف محايد، وتؤكد أنها عازمة على تخليص أوكرانيا مما تصفه بـ«الحكم النازي».