«مبادرة الإحلال» تنتظر موافقة البنوك لتسليم 14 ألف سيارة جديدة

تترقب المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي موافقة البنوك المشاركة ضمن المبادرة، وشركات السيارات على 14 ألف طلب مستوفى كافة الشروط المطلوبة من المبادرة، تمهيدًا لتسليم أصحابها سياراتهم الجديدة، من إجمالي 37 ألف طلب مقدم حتى الآن.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة انتهت من تجهيز 4 آلاف طلب وأرسلتها إلى البنوك المتعاونة مع الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للموافقة.

4 آلاف سيارة في انتظار موافقة البنوك

وأكد «عوض» أنه بمجرد وصول موافقة البنوك على الطلبات سيجري تسليم أصحاب الطلبات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي بكافة أنواعها، سواء سيارات ملاكي أو تاكسي أو «ميكروباص»، مشيرًا إلى وجود 10 آلاف طلب آخر مستوفاة كافة شروط المبادرة في انتظار موافقة شركات السيارات المتعاقدة مع المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.

330 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

ولفت المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، إلى أن المبادرة سلمت منذ انطلاقها في شهر يناير 2021 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي أكثر من 15200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، كلفت الخزانة العامة للدولة أكثر من 330 مليون جنيه كحافز أخضر تتحمله الدولة في إطار حزمة الحوافز والتسهيلات المقدمة للمواطنين، لتشجيعهم على إحلال سياراتهم القديمة التي يصل تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000 وما قبله.

وأوضح أن الحكومة تستعد على قدم وساق لتجهيز البنية التحتية في عدد من المحافظات، وتجهيزها من حيث محطات الغاز الطبيعي أو توفير ساحات وأماكن لتخريد السيارات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توسيع قاعدة المشاركة، وفقًا للتكليفات الرئاسية لزيادة عدد المحافظات المشاركة بالمبادرة إلى أكثر من 7 محافظات حالية، وهي: الإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية.