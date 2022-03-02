إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل «الجمعية»

انضمت الفنانة إيمان العاصي مؤخرًا لفريق مسلسل «الجمعية»، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد النقلي، إذ تعاقدت مؤخرًا مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبدالمغني.

مسلسل «الجمعية» لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة

ومن جانبه قال المنتج وائل عامر، في تصريحات صحفية، إن «العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، وجار التعاقد حاليًا مع عدد كبير من النجوم، للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يُعلن عنهم في وقت لاحق»، مؤكدًا أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية، وسوف يُعرض خارج السباق الرمضاني.

يشار إلى أن الجهة المنتجة سبق وأن خاضت الإنتاج السينمائي من خلال فيلم «استدعاء ولي عمرو» بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، سماح أنور، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد يونس، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

تدور الأحداث حول طفل اسمه عمرو، تستدعي ناظرة المدرسة ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع زوجته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهما.

إيمان العاصي تنتظر عرض فيلم فارس

وانتهت إيمان العاصي مؤخرًا من تصوير فيلم فارس، والذي يُعد أول بطولة سينمائية للفنان أحمد زاهر، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار من الدرامي، حيث يتناول العمل قصة فارس، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي الذ يؤدي دوره حسين فهمي.